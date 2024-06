Inter sulla difensiva Acerbi futuro incerto Spunta Beukema

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Il dossier difesa è uno di quelli aperti in via della Liberazione. I tasselli, in realtà, sono tutti chiusi. La retroguardia dell’per il prossimo anno, guardando i giocatori a contratto, vede già pronti per lavorare ad Appiano da luglio sei giocatori per tre ruoli: Bisseck, Pavard,, De Vrij, Bastoni e Carlos Augusto. Le valutazioni dell’area sportiva, però, variano dai dubbi anagrafici a quelli fisici. In mezzo, nell’annata appena conclusa, hanno agito alternandosi Francescoe Stefan De Vrij. Il primo va per i 37 anni, il secondo per i 33. Entrambi li compiranno a febbraio. Soprattutto, nessuno dei due è stato esente da acciacchi recenti e l’azzurro salterà gli Europei per la pubalgia. Godono entrambi della grande stima di Inzaghi, che li ha avuti alla Lazio e li sta allenando con soddisfazione all’, ma mentre l’olandese ha un accordo fino al 2026,ha un solo anno di contratto ed è normale che il club pensi al, particolarmente in vista di una stagione con tantissimi impegni e che si chiuderà con il Mondiale per club di giugno-luglio.