Gli Spartans volano in serie D La favola di un club nato 5 anni fa

(Di domenica 2 giugno 2024) Al quarto tentativo ce l’hanno fatta i guerrieri, che salgono inD (oggi nota come Divisione regionale 1). Si chiamanperché si considerano dei lottatori: nati dal nulla nel 2019, sono stati stoppati dal Covid e non si sono scoraggiati nemmeno dopo due semifinali e una finale persa. Chi la dura la vince e alla fine coach GiovSpadola, che siede sulla panchina sin dall’inizio, ha condotto la squadra alla vittoria, battendo nei playoff al meglio delle tre i cugini della Lupo (72-49 alla bella). "Il ko nella seconda partita ci aveva tolto un po’ di sicurezza, così la sera prima ci siamo rivisti fino a tardi per sistemare alcune cose, stavolta non volevamo più sbagliare" racconta Spadola. Che ha messo insieme un gruppo molto compatto, dove il più piccolo ha vent’e il più grande quasi cinquanta: "Ma tutti, anche se in epoche diverse, hanno fatto esperienza nelle giovanili pesaresi, quindi la base è buona.