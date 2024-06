Dritto e Rovescio | trionfo con Meloni perché l' ultima puntata entra nella storia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“”) Molti l'aspettavano al varco per poter scrivere che il pubblico avrebbe preferito la concorrenza, che la curva Auditel in coincidenza con la sua ospitata sarebbe calata, che la luna di miele ormai è finita. Invece non è andata così. Dopo 19 mesi di governo - considerato il piano dell'attenzione televisiva- Giorgiacontinua a catalizzare l' interesse della platea Auditel. L'intervista rilasciata aè partita precisamente alle 21:30 terminando poco dopo le 22:10. Nessun tema è stato risparmiato, anche quelli più spinosi, come Caivano, lo “scontro” con De Luca, il premierato, il salva-casa. In primis colpisce tecnicamente la tenuta dell'ascolto, cresciuto col passare dei minuti fino a toccare picchi ben oltre il 10% di share quando si è parlato delle scintille con Vincenzo De Luca, del ruolo delle femministe e del premierato.