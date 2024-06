Calenda | sì a Ferdinandi | È una buona candidata E il programma convince

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) È una "Vittoriacon unche "" per Carlo. Il segretario nazionale di Azione lo ha evidenziato, parlando delle prossime elezioni comunali di Perugia, ieri a margine di un incontro elettorale al Barton Park con la presenza anche del coordinatore regionale del partito Giacomo Leonelli. Una candidatura che - ha ricordato- arriva "dalla scelta di mettere insieme forze anche differenti". "Speriamo vinca" ha poi commentato. Non se la sente però di parlare del caso Perugia come di "test" per altre elezioni: "Quello che succede qui non vale per tutta l’Italia ma vale solo per Perugia perché la città ha bisogno di unaamministrazione. Quello che succede in Europa vale per l’Europa perché questa ha bisogno di bravi parlamentari.