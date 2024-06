Atletica Femke Bol passeggia a Stoccolma e McLaughlin resta in vantaggio Folorunso si migliora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)Bol hato al suo debutto stagionale sui 400 ostacoli. La Campionessa del Mondo è partita in maniera accorta a(Svezia), dove è andata in scena la settima tappa della Diamond League, non ha voluto strafare sulle barriere fino all’ingresso sul rettilineo conclusivo, poi con un passo morbido ha superato le giamaicane che erano partite all’attacco e con assoluta tranquillità ha vinto con il per lei comodo tempo di 53.07 (vanta un personale di 51.45). La fuoriclasse olandese, che aveva scelto questo evento del massimo circuito internazionale itinerante per esordire in questa specialità nel 2024, ha chiuso con un tempo più alto rispetto a quello firmato venerdì notte dalla statunitense Sydney, primatista mondiale che detiene la world lead con 52.