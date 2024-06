2 giugno | Vannacci ' difendiamo patria da chi vuol distruggerne identità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Oggi 2festeggiamo la nostra Repubblica, la nostra Nazione. Un giorno speciale in cui ribadiamo i valori fondanti, la nostra storia che ci unisce come Italiani. Ripenso a quanti si sono sacrificati per la nostra, a chi ha lottato e continua a lottare per una Nazione libera e democratica, e la cuivoglio portare in Europa. A tutti loro va il mio grazie. Difenderemo la nostrada chil'. Buona Festa della Repubblica!". Così su Facebook il generale Roberto, candidato per la Lega alle europee.