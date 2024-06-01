Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 09:30 (Di sabato 1 giugno 2024) Viabilità 1° GIUGNO 2024 ORE 09.20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO, IL QUALE PERMANE CHIUSO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CONSIGLIAMO DI USCIRE A FIORENTINI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LAGHETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PROSEGUENDO SULLA CASILINA ALTRE CODE MA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO ATTIVI I DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO INFINE, SEMPRE NELLA CAPITALE ALLE 14 PARTIRA’ UN CORTEO DA PIAZZA VITTORIO EMANUELE 2° IL QUALE FINIRA’ PIAZZALE PORTA PIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 08:30 - VIABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 08. 20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, IL QUALE È CHIUSO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CONSIGLIAMO DI USCIRE A FIORENTINI SUL RACCORDO ANULARE INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA IL È TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL LAZIO ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO ATTIVI I DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA SERA E DOMANI SERA SULLA MEETRO MARE STOP AI LAVORI SERALI, LE ULTIME CORSE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE 23:30. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 07:30 - 20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA T5RAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E I DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO NATTIVI DI VIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA SERA E DOMANI SERA SULLA MEETRO MARE STOP AI LAVORI SERALI, LE ULTIME CORSE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE 23:30. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2024 ORE 20. 20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNLANDO STRADA CHIUSA PER DIVERSI INCIDENTI SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E OSTIA ANTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA OSTIENSE ALTEZZA VITINIA DIREZIONE ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO BREVI CODE ALLAL’TEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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