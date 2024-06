Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 1 giugno 2024)1° GIUGNOORE 09.20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLATERAMO, IL QUALE PERMANE CHIUSO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CONSIGLIAMO DI USCIRE A FIORENTINI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LAGHETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PROSEGUENDO SULLA CASILINA ALTRE CODE MA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO ATTIVI I DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO INFINE, SEMPRE NELLA CAPITALE ALLE 14 PARTIRA’ UN CORTEO DA PIAZZA VITTORIO EMANUELE 2° IL QUALE FINIRA’ PIAZZALE PORTA PIA.