Ue a muso duro contro Putin ma certi valori occidentali mi paiono troppo simili ai suoi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Assistiamo in questi giorni a una escalation di dichiarazioni sulla guerra tra Ucraina e Russia che stranamente vedono alcuni leader europei scavalcare addirittura l’amministrazione Biden. Sarebbe utile capire da un lato gli obiettivi europei di questa escalation e dall’altro cosa siamo disposti a rischiare e a mettere sul piatto per raggiungerli. Se l’obiettivo è sconfiggeree ripristinare l’integrità territoriale ucraina, è legittimo chiedersi se i popoli europei siano disposti per questo a rischiare di vedersi coinvolti in una guerra nucleare. Per essere chiari, e se si è seri, occorre mettere in conto che il rischio diventi realtà e che quindi le prime vittime di questa eventuale guerra sarebbero gli europei; in primo luogo, le popolazioni che si trovano vicine ai siti di bombe nucleari.