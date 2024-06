Scherma i convocati dell’Italia per gli Europei | gli azzurri si scaldano verso le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) L’Italia ha incominciato la propria marcia di avvicinamentoledi Parigi 2024 e lungo il cammino sarà impegnata anche aglidi, ultimo grande evento internazionale prima della rassegna a cinque cerchi. L’appuntamento è a Basilea (Svizzera) dal 18 al 23 giugno, ovvero un mese prima dei Giochi: proprio per questo motivo la kermesse continentale sarà impiegata come un test di preparazione in vista della manifestazione più importante della stagione. In terra elvetica gareggeranno gli stessi atleti che saranno impiegati nella capitale francese, con un’unica eccezione: Martina Batini, campionessa europea di fioretto, sarà riserva per i Giochi ma in questa occasione gareggerà nella prova individuale venendo poi sostituita da Francesca Palumbo nella gara a squadre.