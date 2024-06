Rientro in ECA e licenziamento Allegri | così la Juventus fa piazza pulita della gestione Andrea Agnelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Un sabato di inizio giugno tutto fuorché banale in casa. Nel giro di pochi minuti, infatti, la Vecchia Signora ha prima formalizzato il proprioall’interno dell’ECA, dalla quale era uscita per via del progettoSuperlega, quindi ha notificato a Massimilianoilper giusta causa. Due mosse decise, entrambe probabilmente attese, ma che vanno in un’unica direzione: azzerare definitivamente ladie faredelle scelte dell’ex presidente bianconero. Già, perché la decisione di uscire dall’ECA, l’associazione dei club europei, era stata presa proprio da, che contestualmente, si dimise dall’incarico di numero uno dello stesso ente, che guidava da diversi anni con tanto di riconferma, il tutto per viaSuperlega, che poi naufragò rovinosamente, anche se l’ipotesi di crearne una è sempre lì sul piatto.