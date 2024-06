Ricci-Bonolis botte da orbi | la frase che scatena la rissa a distanza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Antonio"mi fece qualcosa di spiacevole, e glielo dissi in diretta a Domenica in. Accettai di fare i pacchi, andando contro Striscia, anche per questo". La risposta di Paolosul litigio con il papà di Striscia la notizia nella lunga intervista concessa ieri dal conduttore a Repubblica provoca la reazione del diretto interessato. Il quotidiano, infatti, oggi ospita un comunicato dell'ufficio stampa del tg satirico di Canale 5: "Nessuna spiacevolezza, soltanto il sacrosanto smascheramento di una ciarlatana, che è una delle missioni di “Striscia la notizia” - si legge nella nota - Nel novembre 2003, a “Domenica in”, Paolopresentò «la signora Palma Casalino, una tra le più rappresentative e stimate medium italiane». Ebbene, lamenta Striscia, "durante l'intervista non mise mai in dubbio la capacità della donna di parlare coi defunti.