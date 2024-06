Pride Month | tutte le date di tutti i Pride in Italia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 1 giugno 2024) Era la notte fra il 27 ed il 28 giugno del 1969 quando la polizia di New York entrò con i manganelli allo Stonewall Inn, un bar gay di Manahattan. Una retata fatta in un locale LGBT+ per arrestare e picchiare membri della comunità colpevoli solo di essere loro stessi. La comunità viveva da anni questa discriminazione e proprio quella sera, per la prima volta, i clienti del club si ribellarono con la forza ai poliziotti. Secondo le ricostruzioni storiche a motivare la rivolta scagliando per prima una bottiglia (anche se qualcuno dice una scarpa) contro la polizia fu Sylvia Rivera, donna transessuale diventata icona del movimento LGBT. I giorni a seguire molti membri della comunità gay, lesbica, bisessuale e trans scesero per strada urlando slogan come “Gay is good, gay is proud” e l’anno successivo nacque la prima manifestazione ufficiale chiamata Gay