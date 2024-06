Pizza e Falanghina | a Castelvenere cresce l’attesa per l’esibizione di Gigione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSfidando il maltempo ha preso il via ala terza edizione di “”, inaugurata ieri sera dagli amministratori comunali e dai vertici della Pro Loco insieme al parroco don Mimmo De Santis.intantoperdiche con il suo show in programma per questa sera (ore 21) allieterà nel teatro comunale all’aperto la seconda giornata della manifestazione. “Se il tempo sarà clemente – dice il presidente della Pro Loco diDomenico Iannucci – sarà un weekend all’insegna del divertimento ma, soprattutto, del mangiar e del bere bene. I protagonisti saranno ovviamente i forni delle 5 pizzerie che soddisferanno il palato dei visitatori e l’eccezionalediche verrà distribuita gratuitamente, ovvero un bicchiere per ogni”.