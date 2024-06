Passo verso l’inclusione Una scuola d’italiano pensata per gli stranieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Partirà nel mese di settembre ladi italiano pervoluta dall’associazione di promozione sociale “Non di solo pane”. Il progetto è stato presentato ieri mattina nella casa Parrocchiale di Magenta insieme al parroco don Giuseppe Marinoni e ai volontari. Otto anni e mezzo fa, proprio attorno al tavolo della casa Parrocchiale venne creata l’espressione “Non di solo pane”, il nome del refettorio di via Moncenisio per chi necessita di un pasto. "Una semplice frase che conteneva tutto – ha spiegato don Giuseppe –. Con il tempo si sono aggiunti progetti riguardanti la salute, il lavoro, lache presentiamo e si continua perché le emergenze di oggi, quanto mai importanti, sono la casa e i letti". Ci sono tre nomi che non potranno mai essere dimenticati.