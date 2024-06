Ora la Fortitudo si mette in difesa Fantinelli & Co vedono la serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Parola al campo, finalmente verrebbe da dire. Dopo le polemiche dei giorni sul caro biglietti per le tifoospiti, per fortuna risolto con il buon senso di Trapani, con intervento dello stesso presidente Valerio Antonini, e della, lache assegna un posto in A può avere inizio. Parola al campo che dalle 20,30 – chissà se basteranno tre partite – darà l’unico vero responso che conta, quello della squadra che conquisterà la promozione. Se nel tabellone Oro la sorpresa si chiama Trieste, in grado di battere 3-0 Forlì in semifinale e di giocarsi la promozione con la favorita Cantù, nel girone Argento si affrontano Trapani evale a dire le due squadre che sulla carta erano favorite in questi playoff. I favori del pronostico ora sono tutti per i siciliani, per il vantaggio del fattore campo e per quella corazzata messa a disposizione di coach Andrea Diana, con la società che dopo oltre 30 anni vorrebbe riabbracciare il massimo campionato.