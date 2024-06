Onori a Giuseppe Dani | Giusto tra le Nazioni Ora c’è una piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Doppia intitolazione per due piazze del territorio di San Miniato su indicazione del consiglio comunale e dell’AnpI di San Miniato. La prima è stata nei giorni scorsi con una cerimonia nellaantistante il cimitero di San Lorenzo, intitolata a, "tra le", primo sanminiatese a ricevere questo importante riconoscimento., fattore di Colleoli, nell’estate del ’43, a rischio della propria vita nascose la famiglia ebrea dei Cividalli (il padre Giorgio, la moglie Wanda Bonfiglioli e le figlie Miriam, Carla e Anna Elvira) nella propria abitazione in località La Scala ( salvandola da sicura deportazione. La seconda intitolazione sarà stamani alle 10, con un’altra cerimonia nellasulla strada per le colline, che verrà invece intitolata alle Vittime nei lager nazisti.