Fonte : liberoquotidiano di 1 giu 2024

org). Nel corso della fase finale i concorrenti dovranno infatti spaziare dalle Sonate e Partite di Bach alle Sonate per violino solo di Ysaÿe e ai Capricci di Paganini, dalle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven, Schubert e Brahms ai capolavori del Novecento storico di Debussy, Ravel, Prokofiev, fino ai Concerti per violino di Mozart, Haydn e Mendelssohn e ai brani di spettacolare virtuosismo di Saint-Saëns e Pablo de Sarasate.

Museo del violino lunedì al via la fase finale del Concorso Città di Cremona