Morti 2 alpinisti uno era campione sci

(Di sabato 1 giugno 2024) 20.15 In Val d'Aosta duesonodurante una scalata lungo la cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion, nella zona di Champoluc. Le vittime sono Jean Daniel Pession, 27enne,componente della squadra di Coppa del mondo di sci velocità e la sua fidanzata,coetanea,Elisa Arlian,maestra di sci di fondo. L'allarme è scattato per un non rientro. Tre elicotteri per cercarli. Nel 2021 Pession si era piazzato 15° nella classifica finale di Coppa del mondo. E 22° ai Mondiali a Vars nel 2022.