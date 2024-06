India emergenza caldo | 85 morti in 24 ore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Nuova Delhi, 1 giugno 2024 – Sono 85 le persone uccise dalestremo innelle ultime 24 ore: lo hanno reso noto le autorità degli Stati colpiti dall'ondata disenza precedenti, che negli ultimi giorni ha fatto salire le temperature anche oltre i 50 gradi. Il maggior numero di vittime, 46, è stato registrato nello stato orientale dell'Odisha, dove ilè stato esacerbato da un alto tasso di umidità. Gli altri Stati maggiormente colpiti sono Bihar, Jharkhand, Rajasthan e Uttar Pradesh.