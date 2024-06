Il comandante le vuole parlare | Schettino vede Chico Forti la strana reazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Tra il carcere di Miami e quelli italiani "c'è una differenza enorme. A Miami tutto è basato sulla punizione, qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo: valori umani, rapporti, rispetto. Una differenza notte e giorno". Lo diceai microfoni di "Cinque minuti" in onda stasera su Rai1. "A Miami - racconta - il detenuto viene umiliato, il principio è che se sei all'interno del carcere qualcosa hai fatto e meriti di essere punito. A Rebibbia e qui (a Verona, ndr) mi hanno accolto come un re, con tantissimo rispetto: la prima persona che mi ha accolto mi ha detto 'c'è ilcheparlarle', io pensavo fosse una persona della penitenziaria e invece si presentoe mi dice 'sei il mio eroe'...