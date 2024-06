Fedez e la ragazza con cui si sarebbe baciato in discoteca rompe il silenzio | ecco cosa c’è tra di noi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 1 giugno 2024) Dopo la separazione, il famoso rapperè stato al centro dell’attenzione mediatica per le sue uscite con diverse modelle. Dopo essere stato visto mano nella mano con la modella francese Garance Authié al Gran Premio di Montecarlo,è stato avvistato anche con Violeta Toloba, una modella spagnola di 24 anni. La foto che ritrae il rapper abbracciare Violeta Toloba risale alla sera prima del Gran Premio di Montecarlo. In quella occasione, il rapper è stato visto con il braccio intorno alla vita della giovane modella spagnola. Questo avvistamento ha generato confusione tra i fan e i media, che inizialmente avevano pensato che Violeta e Garance Authié fossero la stessa persona. A fare chiarezza è stato il portale Very Inutil People, che con un post ha precisato: Lanel video del bacio inconnon è Garance Authié, ma la modella spagnola Violeta Toloba.