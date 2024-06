È l’edizione più partecipata di sempre Umbria Pride 2024 in migliaia alla sfilata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Perugia, 1 giugno- Lasciato da parte l'odio social che si è scatenatovigilia dell', oggi alle 15 in punto il popolo "Arcobaleno" ha dato il viasua consuetaper le strade della città. Partenza dall'Arco Etrusco, la variegata e coloratissima manifestazione (gli organizzatori hanno stimato dagli 8mila ai diecimila partecipanti) è terminata ai giardini Carducci: quest'anno ha dovuto rinunciare a piazza IV Novembre per esigenze di ordine pubblico, legate alle elezioni. Quali i messaggi di questa nuova edizione dell'? "Scendere in piazza quest’anno è ancora più importante – dichiara Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos – viviamo in un paese dove se una personalità se ne esce con espressioni violente, omofobe e sessiste, invece di ricevere una forte condanna unanime e trasversale viene candidato al parlamento europeo.