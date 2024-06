Consar ecco Guzzo Sarà il nuovo opposto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) È TommasoildellaRavenna per il prossimo campionato di A2. Classe 2002, patavino di Monselice,arriva da Padova, dove si è affacciato da comprimario ai massimi livelli del volley italiano, entrando nel roster della prima squadra fin dal 2020. Cresciuto progressivamente dal punto di vista tecnico, nelle ultime due stagioni si è ritagliato un piccolo spazio con diversi ingressi e qualche punto (27 quest’anno e 29 l’anno precedente, con il best score firmato nel 2-3 casalingo contro Verona all’ottava di ritorno con 11 palloni messi a terra). Questa esperienza gli tornerà utile a Ravenna, nella categoria inferiore, dove l’aspetta quella maglia da titolare che è stata di Bovolenta, passato in Superlega a Piacenza e attuale protagonista in nazionale.