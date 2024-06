Confcommercio inizia l’era dell’Alto Magentino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Nella sede dia Magenta si è tenuta l’assemblea straordinaria dell’organizzazione, coinvolgendo tutte le imprese associate, il consiglio direttivo e i rappresentanti dei vertici diMilano, riunitisi per deliberare l’adozione del nuovo Statuto. L’incontro, atteso con grande interesse, ha visto una partecipazione attiva significativa, con circa 60 imprenditori presenti e 170 partecipanti complessivi, sia in presenza che per delega. Questo livello di partecipazione evidenzia l’importanza e la vicinanza cheha saputo costruire sul territorio, rappresentando oltre 600 realtà imprenditoriali distribuite in 25 Comuni. Durante l’assemblea, oltre agli aggiornamenti di natura fiscale e alla definizione delle future composizioni degli organi direttivi, è stata adottata la nuova denominazione dell’organizzazione, che da “di Magenta e di Castano Primo“ diventa “Alto“.