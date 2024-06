Fonte : tvzap di 1 giu 2024

Nella zona in cui i tre ragazzi sono stati travolti c’è il divieto assoluto di balneazione perché c’è pericolo di annegamento. Chi sono i tre ragazzi trascinati via dalla piena del fiume – Poco dopo le 14 di ieri, venerdì 31 maggio, una telefonata al numero di soccorso ha fatto scattare le ricerche di tre giovani che si trovavano in difficoltà sul fiume Natisone, a Premariacco, in Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine.

Chi sono i tre ragazzi trascinati via dalla piena del fiume VIDEO