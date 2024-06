Calciomercato Napoli scambio a sorpresa con l’Arsenal | chi arriva nell’affare Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilpunta un calciatore del: la trattativa con i Gunners può coinvolgere anche Victor! Giovanni Manna sta valutando diversi profili, in più zone del campo, per allestire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Antonio Conte è pronto a traghettare il “nuovo”ma per farlo ha bisogno di calciatori in grado di sentire il peso e l’importanza della maglia partenopea. Se in attacco ci sarà l’operazione per sostituire, in difesa per aumentarne la qualità, anche a centrocampo sono pronti diversi innesti. Piotr Zielinski ha detto addio, andrà all’Inter a parametro 0 dopo 8 stagioni sotto l’ombra del Vesuvio, Hamed Junior Traorè non verrà riscattato dal Bournmouth e anche Leander Dendoncker farà ritorno al suo club di appartenenza.