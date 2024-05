Schianto tra un’auto e un motorino. Grave un 14enne portato a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Scontro auto moto in via Mercantini, centauro trasferito in eliambulanza a. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio pochi minuti prima delle 16 nell’intersezione tra via Mercantini e via Bolzano. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi e regolare la viabilità. Illesa la donna che si trovava alla guida della Zafira nera, mentre il motociclista, undi Senigallia, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di. L’elicottero, che ha calato il medico sul posto per effettuare un primo intervento. Il centauro è rimasto sempre cosciente e dopo l’impatto si è tolto il casco ma è rimasto immobile sul posto a causa delle lesione riportate agli arti inferiori dopo l’urto.