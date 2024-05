LIVE Arnaldi-Muller 6-4 6-1 5-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince un game fiume e si porta ad un gioco dal successo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZHANG Seconda 40-40 Doppio fallo, il secondo delper. Seconda A-40arriva in scivolata sulla palla, colpendola molto in basso. Dalla racchetta esce una traiettoria molto alta che scappa in lunghezza. 40-40 Si ferma al centro della rete il rovescio incrociato di. Seconda 40-A Sfortunatoche rompe le corde nel momento di giocare il rovescio. La palla scappa di pochissimo in lunghezza ea match point 40-40 Scappa in lunghezza il dritto di, rimasto troppo distante dalla palla nel momento dell’impatto. Seconda 30-40 Bruttissima volee di, che aveva tentato il serve and volley dopo una buona prima in slice. 30-30 Doppio fallo, il primo di questo set per il francese.