Controriforma della magistratura manganelli e sceneggiate varie | guai a non cogliere il filo nero

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nel giorno del 50esimostrage fascista di Brescia, la presidente Meloni ha scelto di inaugurare una piscina e di allestire una sceneggiata con il presidente De Luca, da sempre predisposto al genere. Nulla di casuale, ma questa è davvero la fotografiastagione che stiamo vivendo. L’obiettivo finale è realizzare il piano di Licio Gelli, non a caso sottoscritto anche da Silvio Berlusconi, e di smantellare la Costituzione antifascista.a nonilche unisce episodi apparentemente diversi, ma capaci di trasformarsi in un cappio da stringere attorno al collo dell’ordinamento democratico. Non stiamo pensando alla nuova marcia su Roma, ma allo svuotamentoCostituzione e alla instaurazione di una “democratura”, oppure, per citare il loro amico Orban, di una “democrazia illiberale”, citazione testuale.