La cooperazione scende in piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono stati gli studenti i protagonisti della settima edizione dell’iniziativa ““ allo Spazio Rosmini a coronamento del lavoro svolto da Monica Pozzoni (cooperativa Betania) e Tommaso Santagostino (Cooperativa La Fucina) durante l’anno scolastico con i ragazzi delle classi 4° dell’I.I.S. Luigi Castiglioni di Limbiate e Martino Bassi di Seregno. "È un percorso che Confcooperative Milano e dei Navigli - ha detto Marco Meregalli, coordinatore Comitato Monza e Brianza Confcooperative - propone ad alcune classi superiori della provincia con lo scopo di promuovere i valori della. Tema di quest’anno è stao la “Mutualità“ per affrontare le sfide dei nostri tempi". I due tutor, durante il lavoro in classe, hanno definito "gli ambasciatori, le ambasciatrici della", che per la conclusione hanno proposto dei laboratori, tra il gioco e la riflessioni pratiche per declinare il tema della Mutualità.