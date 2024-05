Balneari | Fratoianni ‘spiagge bene comune pdl con Bonelli davanti a Twiga’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Siamo quial Twiga per lanciare una proposta di legge che come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo depositato in Parlamento. Una proposta molto semplice: in questo Paese le spiagge devono essere dichiarate beni comuni”. Lo afferma Nicoladurante la conferenza stampa insieme ad Angeloa Forte dei Marmi di presentazione della proposta di legge Avs per le spiagge libere.“Il mare deve essere libero, e deve essere consentito – prosegue l?esponente rossoverde – a tutti e a tutte, al di là delle condizioni economiche, di poter andare sulla spiaggia con le proprie famiglie. Oggi poter andare al mare è diventato un privilegio, mentre ci sono concessioni pagate pochissimo con fatturati enormi. Insomma è stato espropriato il diritto dei cittadini di poter andare al mare.