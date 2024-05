Perché i fulmini colpiscono anche le persone in spiaggia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Ipossono abbattersiine colpire i bagnanti, come nel caso dei bambini rimasti folgorati sulla battigia a Porto Rico.accade? Come comportarsi? Lo abbiamo chiesto all’esperto di 3BMeteo, Edoardo Ferrara. Ferrara, come spiega questo fenomeno? "In fisica, itendono a colpire le cosiddette ‘punte’, ovvero campi elettrici più intensi come guglie, alberi o para. Nel caso specifico dei bambini folgorati inil fenomeno è il medesimo”. Cioè? "I bambini stavano camminando in unaisolata, dunque, il loro campo elettrico era più intenso. In un caso come questo, è più probabile che il fulmine centri leche il mare”. Dove è meglio cercare riparo? "Sono da evitare ombrelloni oppure alberi in aree isolate, poiché anch’essi sono bersagli dei