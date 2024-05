La lite fra due amiche e compagne di classe per un bigliettino di cui una scarica la responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Durante l’ora di inglese, mentre Anna faceva una verifica scritta, la sua compagna Matilde le ha passato unchiedendo un suggerimento. Proprio quando Anna stava aprendo il, la professoressa Rossi si è girata di scatto e le ha chiesto cosa stesse facendo: Anna è rimasta a bocca aperta e non ha saputo rispondere; Matilde, l’autrice del, era pallida in viso e faceva finta di niente per paura che Anna confessasse tutto alla professoressa. Tanta era la rabbia che ribolliva in Anna alla vista di Matilde, che non ha voluto prendersi ladelle sue azioni, che ha confessato tutto all’insegnante. Come previsto, ella non le hacreduto e ha pensato che ciò che le aveva appena detto fosse una scusa. Durante l’intervallo, Anna è andata in bagno, lasciando ilincustodito sul banco e Matilde l’ha preso e l’ha buttato.