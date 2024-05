A che ora corre Jacobs a Ostrava? Orario e programma atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Marcellprosegue la sua marcia di avvicinamento ai grandi appuntamenti stagionali: gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Il campione olimpico finora si è disimpegnato a Jacksonville, nelle World Relays, e allo Sprint Festival di Roma: il prossimo appuntamento per l’oro di Tokyo sarà il Meeting di, tappa del World Continental Tour inmartedì 28 maggio. Qui l’azzurro se la vedrà con il campione olimpico in carica dei 200 metri, il canadese André De Grasse, in una sfida che si preannuncia spettacolare. L’obiettivo diè quello di continuare a migliorare i tempi stagionali (10.11 a Jacksonville e 10.07 a Roma), e magari riuscire ad avvicinarsi sempre di più ai 10? netti. Di seguito l’in cuirà