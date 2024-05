Medio Oriente Conte su Rafah | Basta massacri con donne e bambini bruciati vivi

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Abbiamo denunciato da mesi questa azione di Netanyahu contraria al diritto internazionale, assolutamente sproporzionata. Il massacro diè sotto gli occhi di tutti. Abbiamo cittadini palestinesi,”. È quanto ha detto oggi il presidente M5S, Giuseppe, nel corso di un punto stampa a Sassari.: “Abbiamo denunciato da mesi questa azione di Netanyahu contraria al diritto internazionale” “Abbiamo chiesto al governo di fare pressione – ha aggiunto il leader M5S – e invece non abbiamo ottenuto nulla, solo astensioni in sede Onu. Continueremo a chiedere che si interrompa massacro inaccettabile. Anche sul fronte dell’Ucraina, Italia, Ue e Nato non stanno facendo nulla. Solo noi ci battiamo in modo concreto, determinato per un’orizzonte di pace”.

Continuano ad avanzare i tank israeliani a Rafah . L'offensiva dettata dal governo Netanyahu non sembra volersi fermare, anche se le comunità internazionali chiedono da più settimane di cessare immediatamente il fuoco, visto che il rischio di una catastrofe umanitaria è molto alto. l'Onu : donne e ... ilgiornaleditalia

Continuano ad avanzare i tank israeliani a Rafah . L'offensiva dettata dal governo Netanyahu non sembra volersi fermare, anche se le comunità internazionali chiedono da più settimane di cessare immediatamente il fuoco, visto che il rischio di una catastrofe umanitaria è molto alto. l'Onu : donne e ... ilgiornaleditalia

Sono almeno 40 i morti civili e centinaia i feriti a seguito di un raid dell’Idf sulla tendopoli di as-Sultan, a Rafah . Uomini, donne e bambini sono morti carbonizzati in quello che Tel Aviv ha dichiarato essere un attacco mirato a colpire esponenti di Hamas. Le immagini che arrivano dal campo ... ilfattoquotidiano

Dopo i morti di Rafah. Anche per il governo italiano Bibi ha tirato troppo la corda - Dopo i morti di rafah. Anche per il governo italiano Bibi ha tirato troppo la corda - Crosetto lo dice senza fronzoli, Tajani con uno stile inevitabilmente più diplomatico, la sostanza però è la stessa: l'esecutivo non segue Netanyahu ... huffingtonpost

Onu a Israele, indagine completa e trasparente su Rafah - Onu a Israele, indagine completa e trasparente su rafah - L'Onu chiede a Israele un'indagine "approfondita e trasparente" sui civili uccisi a rafah e di "adottare misure immediate per proteggere meglio i civili". Lo ha detto il coordinatore speciale per il p ... ansa

Attacco a Rafah, Boldrini (Pd): "Usa e Ue fermino Netanyahu, questo immobilismo è insopportabile" - Attacco a rafah, Boldrini (Pd): "Usa e Ue fermino Netanyahu, questo immobilismo è insopportabile" - «L’Unrwa definisce Gaza «un inferno in terra» dopo i raid di questa notte su rafah. Raid, va precisato ... Un attacco deliberato sui civili, sulle donne, sui bambini che ha causato decine di vittime e ... globalist