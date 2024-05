Fedez-Codacons tribunale Milano chiude le indagini

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – La procura diha chiuso lenei confronti delper una presunta diffamazione ai danni di, le cui società sono state oggetto di un esposto alla Guardia di Finanza. Ma per l'associazione dei consumatori "la vicenda non è affatto finita". "Per la Procura disembrerebbe essere lecito definirsi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

"La Fondazione è l'espressione di ciò che il Cio vuole e deve fare per le Olimpiadi nel nostro paese" ROMA - Sulle perquisizioni di ieri della Guardia di Finanza alla Fondazione Milano-Cortina "non c'è altro da commentare. Sono indagini che riguardano una persona andata via con una richiesta ... ilgiornaleditalia

(Adnkronos) – La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti del Codacons per una presunta diffamazione ai danni di Fedez, le cui società sono state oggetto di un esposto alla Guardia di Finanza. Ma per l'associazione dei consumatori "la vicenda non è affatto finita". "Per la Procura di ... periodicodaily

Ma per l'associazione dei consumatori "la vicenda non è affatto finita" La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti del Codacons per una presunta diffamazione ai danni di Fedez, le cui società sono state oggetto di un esposto alla Guardia di Finanza. Ma per l'associazione dei ... sbircialanotizia

Ups versa al fisco 86 milioni dopo inchiesta a Milano (2) - Ups versa al fisco 86 milioni dopo inchiesta a milano (2) - Poco più di cinque mesi fa, infatti, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di milano aveva sequestrato, nell'indagine dei pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri, 86 milioni e 460 mila ... ansa

Aplomb e cravatta: così la gang britannica faceva milioni con la truffa dell'asfalto - Aplomb e cravatta: così la gang britannica faceva milioni con la truffa dell'asfalto - Per giustificare il prezzo altamente concorrenziale, gli indagati affermavano di aver appena ultimato analoghi lavori di posa del catrame in cantieri situati nelle immediate vicinanze ... milanotoday

Cosa ha detto Impagnatiello, la confessione sull’omicidio di Giulia Tramontano: “Le ho dato il veleno per procurale l’aborto” - Cosa ha detto Impagnatiello, la confessione sull’omicidio di Giulia Tramontano: “Le ho dato il veleno per procurale l’aborto” - Prime parole in aula per Alessandro Impagnatiello, che ammette l’omicidio della fidanzata Giulia: “L’ho colpita al collo, era di spalle” ... unita