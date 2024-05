Piazza dei Martiri - ancora violenza Bottigliate in testa per un panino

(Di domenica 26 maggio 2024) L’errore è stato quello di fermarsi a mangiare unindei, pensando che fosse un luogo come un altro. Il risultato, una vistosa ferita alla, dovuta alla bottigliata ricevuta da un molesto frequentatore della zona con lo scopo di rapinarlo. L’ennesima aggressione, in una delle piazze dove tra risse, coltellate e molestie è sempre bene camminare guardandosi le spalle, è avvenuta venerdì sera, intorno alle 19,30. La vittima, un cinquantenne, aveva acquistato une una birra si era seduto a mangiare su una delle panchine al centro della, nei pressi della fontana. In quel momento gli si è presentato davanti un trentacinquenne afghano che gli ha chiesto prima di dargli tutti i soldi che aveva con sé e poi anche il. Al rifiuto del cinquantenne, lo straniero ha afferrato la bottiglia di birra della vittima e gliel’ha spaccata in mezzo alla fronte. Un taglio netto, da cui il sangue è iniziato a zampillare, coprendo la faccia della vittima.

Modena, 22 aprile 2024 – Sono sette le persone indagate a seguito della rissa con ferimento a coltellate di due giovani tunisini avvenuta a Carpi, in piazza Martiri, lo scorso 23 dicembre. Tre 21enni di origini egiziane in carcere per rissa aggravata e tentato omicidio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due 32enni tunisini, rimasti feriti, ed infine divieto di dimora nella provincia di Modena nei confronti di altri due indagati egiziani, di 18 e 21 anni, sempre per le ipotesi di rissa aggravata e tentato omicidio. ilrestodelcarlino

