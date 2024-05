In mezz’ora caduti 51 mm | Capita molto più spesso Colpa del riscaldamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Pierluigi Randi, meteorologo, cosa ha generato l’intensissima precipitazione di ieri? "Si è generato un sistema intenso nella fascia appenninica che poi è sceso verso la pianura dove ha incontrato una massa umida e instabile che ha portato all’intensificarsi della precipitazione". Abbiamo avuto anche una forte grandinata. "Sì, pioggia e grandine sono state favorite dall’ingresso di un nucleo di aria fredda dalla Francia, ampiamente previsto, che si trovava in quota: il suo incontro con l’aria più calda degli strati più bassi ha causato un intenso contrasto termico". Quanta pioggia è caduta sul forlivese? "La stazione Arpae collocata in zona aeroporto ha registrato 51 millimetri di pioggia in trenta minuti". Sono valori difuori norma? "Sono valorielevati che facilmente provocano allagamenti di tipo urbano, come è successo. Fortunatamente, a differenza di ciò che accade con gli allagamenti fluviali come quelli di un anno fa, questo tipo di situazione rientra nella norma in tempi relativamente brevi, con conseguenze più gestibili".