Ex caserma - restyling da 8 milioni | Non solo uffici | ecco cosa faremo

(Di domenica 26 maggio 2024) di Anna Marchetti ExPaolini: costerà 8di euro la riqualificazione della palazzina comando (l’immobile che si affaccia su viale Gramsci) che il Comune di Fano ha ottenuto gratuitamente dal Demanio. Il Comune avrà la disponibilità di 3mila metri quadrati, suddivisi su tre piani (mille metri a piano) più altri mille di sottotetto (foto), uno spazio che potrebbe essere destinato ad area espositiva. I tre piani sottostanti, invece, ospiteranno (questo è un vincolo imposto dal Federalismo demaniale)pubblici: al primo piano il comando della Polizia locale, ora in via Mura Malatestiane, mentre negli altri due piani si trasferiranno Urbanistica e Lavori pubblici. Alla Polizia locale sarà anche destinato, per il parcheggio dei mezzi, una parte del piazzale interno della: l’area ora recintata e occupata dai campi da basket con la salvaguardia, ha assicurato Cucchiarini, di tutte le piante.

