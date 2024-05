Empoli-Roma 2-1 | Niang nel recupero segna il gol salvezza dei toscani

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 - Due uomini del destino nelladell'. Se Nicola in panchina è il magistrale architetto di questaazzurra, il suo agente sul campo, che ha reso il sogno realtà è. Un gol del senegalese nelschianta laper 2-1 e regala la permanenza nella massima serie dei, in una partita per cuori forti. Al vantaggio iniziale di Cancellieri, risponde Aouar, poi ci pensa il numero dieci a mettere la firma sul successo della squadra azzurra. Primo tempo Per l'assalto disperato alla, Nicola sceglie Bereszynski, Ismajli e Luperto nella linea difensiva. Gyasi e Cacace sono le scelte per gli esterni, con Marin, Maleh e Bastoni a comporre la mediana. Sorpresa invece in attacco, c'è l'ex di serata Mattia Destro al fianco di Cancellieri.

