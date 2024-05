Abbiategrasso - spara in strada con un fucile e ferisce un 22enne | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024)(Milano) – Un ragazzo di 22 anni ferito in modo lieve da pallini calibro 12, un 43enne che è statodopo avereto incon una canne mozze. Accade nel Milanese, ad, intorno all’ora di pranzo, a pochi passi dalla stazione. Sembra che il 43enne sia sceso ine abbia iniziato a urlare contro due giovani. Forse in seguito a una lite che coinvolgeva sua figlia. Appena ha visto i due, l’uomo ha esploso i colpi di, ferendo uno al polpaccio. Un terzo colpo sarebbe stato esploso poco dopo: alla fine l’uomo è stato disarmato da alcuni testimoni e poi sono intervenuti i carabinieri. L’arresto per tentato omicidio è seguito a un passaggio in ospedale per alcune contusioni. Curato e fuori pericolo il ferito.