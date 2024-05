LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | qualifiche dalle 16 00 Leclerc a caccia della pole

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Terza piazza a 341 millesimi dalla vetta per il britannico Lewis Hamilton con la Mercedes, precedendo la McLaren di un positivo Oscar Piastri (4° a 0.532) e la seconda Red Bull di un opaco Sergio Perez (5° a 0.554). 15.21 Il nativo del Principato fa sognare dunque i tifosi del Cavallino Rampante, rifilando distacchi significativi per tutto il turno, anche se negli ultimi minuti di FP3 Max Verstappen è stato in grado di avvicinarsi a 197 millesimi dal tempo dilanciando dei segnali positivi in vista delle prove ufficiali pomeridiane al volante di una Red Bull sicuramente in crescita rispetto a ieri. 15.18 Ferrari che punta senza mezzi termini alla-position. Charlesha ottenuto il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere. 1’11?369 il crono del monegasco, totalmente a suo agio con la Ferrari SF-24 su gomme morbide in preparazione delle

La MotoGP vola a Barcellona per disputare il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del motomondiale 2024. Il paddock lascia così la Francia dopo due settimane di stop e torna in scena in Spagna, dove si era già recato alcune settimane fa per l’appuntamento a Jerez. sportface

15.13 70 km all'arrivo. 15.12 Dunque Pogacar ha deciso che lo show dovrà andare in scena solo sulla salita finale. 15.11 Al termine della discesa inizierà nuovamente il Monte Grappa, da affrontare per la seconda volta.

