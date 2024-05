Final Fantasy 16 e 7 Rebirth e le vendite insoddisfacenti | ex Square Enix spiega il flop di mercato

(Di sabato 25 maggio 2024) Jacob Navok, un ex dirigente di, ha fatto chiarezza in merito alledeludenti di16 erispetto alle previsioni effettuate dal publisher giapponese, cercando dire ai fan come funzionano queste previsioni all’interno di una società che sviluppa videogiochi. Prima di addentrarci nellazione fornita da Navok, ricordiamo che appena qualche settimana fa l’attuale CEO di, Takashi Kiryu, ha parlato di risultati di vendita deludenti realizzati dall’ultimo capitolo die da Foamstars. Aggiungiamo inoltre che seguito a queste dichiarazioni del dirigente le azioni della società sono crollate. In seguito a queste vicende, in tanti hanno sostanzialmente puntato il dito contro Kiryu e l’intera dirigenza di, accusandoli di effettuare previsioni di vendita semplicemente irrealistiche e di conseguenza irraggiungibili.

Aerith è uno dei personaggi più importanti di Final Fantasy 7 Rebirth, con Narga Lifestream che ha deciso di rendere onore alla nobile Cetra realizzando un cosplay del personaggio “floreale”. Difatti come suggerisce con forza il nome stesso, la cosplayer è una grande appassionata della compilation della settima Fantasia Finale di Square Enix, ragion per cui non stupisce affatto vedere che il suo lavoro è estremamente fedele al design del personaggio creato da Tetsuya Nomura a metà anni ’90. game-experience

Le vendite di Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Rebirth e Foamstars sono state al di sotto delle aspettative. Nonostante al lancio le vendite di Final Fantasy 16 siano state in perfetta linea con le previsioni, il titolo non ha raggiunto l’obiettivo annuale prefissato. game-experience

Final Fantasy 9 Remake è attualmente in sviluppo presso Square Enix, stando a quanto affermato da un noto leaker. Il nostro ha però smentito l’esistenza di Final Fantasy 10, precisando però che il publisher giapponese potrebbe cambiare idea in futuro. game-experience

Panathinaikos e Real fanno la voce del padrone: domenica in finale si giocano l'Eurolega - Panathinaikos e Real fanno la voce del padrone: domenica in finale si giocano l'Eurolega - I verdi ateniesi scappano in avvio, si fanno riprendere e poi dilagano sul Fenerbahce, gli spagnoli dilagano subito ed evitano il rientro dell'Olympiacos: in palio a Berlino il trono europeo del baske ... gazzetta

Final Fantasy 16 e 7 Rebirth, un ex Square Enix ha spiegato perché le vendite non hanno soddisfatto - final fantasy 16 e 7 Rebirth, un ex Square Enix ha spiegato perché le vendite non hanno soddisfatto - Un ex dirigente di Square Enix ha spiegato il motivo per cui le vendite di Fifinal fantasy 16 e 7 Rebirth sono state deludenti. multiplayer

Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa da Shirogane è davvero perfetto - final fantasy 7: il cosplay di Tifa da Shirogane è davvero perfetto - Vediamo un nuovo cosplay di Tifa da parte di Shirogane_sama, che si dimostra ancora una volta perfetta in questa interpretazione da FF7. multiplayer