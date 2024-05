Una carambola fatale Auto tamponata contro bus Muore sul colpo a 64 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un’la tampona, lei perde illlo della macchina, sbanda, invade la corsia opposta e si schianta con violenzauna corriera che proviene dalla direzione opposta. È, in sintesi, la dinamica dell’incidente stradale mortale che si è registrato ieri in territorio di Manerbio, lungo la via per Leno, a due passi dal casello dell’strada A21. La vittima si chiamava Mariangela Favagrossa, 64, del posto. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 14. Dopo qualche ora di pausa a quell’ora aveva ricominciato a piovere, e le strade erano viscide proprio per colpa del maltempo. Stando ai primi accertamenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi insieme alla Locale, la donna era al volante della sua Fiat Panda bianca e percorreva via Leno verso casa propria. Era appena uscita dal lavoro. Per motivi da appurare con chiarezza all’improvviso l’utilitaria è statada una Fiat Punto che viaggiava subito dietro.