UFFICIALE – Nandez - niente Inter ma nemmeno Roma | cambia tutto

(Di venerdì 24 maggio 2024)finisce la sua esperienza al Cagliari e in Serie A. Il laterale uruguayano proseguirà la sua carriera lontano dall’Italia, senza andare né all’né tantomeno alla. L’ANNUNCIO – Nahitanieri ha chiuso i suoi cinque anni al Cagliari. Al 93?, Claudio Ranieri della partita con la Fiorentina l’ha richiamato in panchina per inserire Alessandro Di Pardo, con l’uruguayano che ha salutato tutta l’Unipol Domus visibilmente emozionato. Ed era praticamente in lacrime anche al momento del giro di campo per tributare un omaggio all’allenatore. Si è parlato a lungo dell’, con il suo agente Pablo Bentancourt che a sorpresa aveva anticipato un triennale con la. Ma in realtà il futuro disarà altrove. La nuova destinazione ‘esotica’ di: néné???????????? ????? ????? ?????? !#?????? ?????? pic.twitter.com/99QSUT7BbQ — ???? ???????? ??????? (@Alqadsiah) May 24, 2024 IL PASSAGGIO – L’annuncio arriva dall’Arabia Saudita: l’ormai ex Cagliari, nonché ormai ex obiettivo di, passa all’Al-Qadsiah, club neopromosso nella Saudi Pro League, la massima divisione saudita.

La Lega Calcio ha inflitto una multa salata all’Inter per via dei cori contro Theo Hernandez del Milan durante la festa Scudetto Arrivano cattive notizie per l’Inter direttamente dl Giudice Sportivo. Multa di ben 3000€ per via dei cori fatti da parte dei tifosi nei confronti di Theo Hernandez. calcionews24

Al-Qadsiah, ufficiale l'arrivo di Nandez a parametro zero - Al-Qadsiah, ufficiale l'arrivo di nandez a parametro zero - Il centrocampista rimarrà in Saudi Pro League almeno fino al 2027, avendo firmato un contratto di tre anni. Lascia così la Sardegna appena dopo la salvezza ottenuta alla penultima giornata di ... gianlucadimarzio

UFFICIALE – Cagliari, Nández va in Arabia Saudita: El León passa all’Al-Qadsiah - ufficiale – Cagliari, Nández va in Arabia Saudita: El León passa all’Al-Qadsiah - Gli ottantanove minuti giocati contro la Fiorentina con la solita garra e il solito carattere di sempre sono stati gli ultimi di Nahitan Nández con la maglia del Cagliari. L’ormai ex numero 8 rossoblù ... msn

Le UFFICIALI di Cagliari-Fiorentina: Nico e Beltran out, Lapadula ok - Le UFFICIALI di Cagliari-Fiorentina: Nico e Beltran out, Lapadula ok - Questa sera parte ufficialmente l’ultima giornata della stagione 2023/24 di Serie A. Un inizio insolito, visto che addirittura si anticipa al giovedì anziché all’ormai consueto venerdì, per consentire ... onefootball