Molfetta | Ambiente e futuro - più di 500 video degli studenti Contest

(Di venerdì 24 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Ilpresentato dall’amministrazione comunale diha immediatamente innescato un crescente entusiasmo nei ragazzi dei nove istituti superiori coinvolti. Glidella città diche hanno subito messo alla prova le proprie capacità creative tanto da aver inviato già oltre 500 reel. I migliori sono stati pubblicati sulla pagina social @dove i più votati hanno guadagnato l’accesso alla finale di venerdì 31 maggio, data che prevede una grande mattinata di festa sulla Banchina San Domenico. La gara è aperta e sarà soltanto un reel più votato attraverso i like sulla pagina social ad aggiudicarsi la vittoria finale, che comprende anche un premio. Durante il grande evento finale ci sarà un’ulteriore votazione, istantanea, che garantirà la trasparenza dei voti e la proclamazione del o dei vincitori.

