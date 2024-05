LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | fra poco le FP - Ferrari per avvicinarsi a McLaren e Red Bull

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Il Principato è uno dei grandi feudi del compianto Ayrton Senna che ha vinto su questa pista cittadina sei volte (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993) e ha fatto la pole cinque volte (1985, 1988, 1989, 1990, 1991). 13.06 Sappiamo infatti come Montecarlo si ama o si odia. La certezza è che i sorpassi sono i più difficili di tutti i circuiti del Circus, motivo per il quale ladeve puntare tanto sul sabato rispetto agli scorsi fine settimana in cui in qualifica la Rossa non ha brillato. 13.02 Tallone d’Achille per laa Imola è stata la qualifica, mentre il passo gara la domenica è stato all’altezza di quello dellee di Verstappen. A maggior ragione in un tracciato come Montecarlo, una pole vale doppio. 12.58che, dopo gli aggiornamenti introdotti a Imola, porterà ulteriori aggiornamenti a Montecarlo, su tutti l’ala.