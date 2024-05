Io Capitano | la versione 4K Bd 4K + Bd Hd del film di Matteo Garrone è scesa di prezzo su Amazon

(Di venerdì 24 maggio 2024) Suè attualmente possibile trovare la4K (Bd 4K + Bd Hd) di Ioin offerta. Con Ioha estasiato la critica specializzata e il pubblico al cinema, realizzando una pellicola che deve tanto alla realtà cui si ancora, in una serie di riflessioni che sfiorano continuamente il neorealismo più classico, parlando però sempre e comunque del nostro presente. I risultati di un lavoro del genere si sono fatti notare fin da subito, con i David di Donatello, e le candidature agli Oscar e Golden Globe. Ancora una volta il cinema italiano ha saputo, quindi, brillare fino a superare i limiti nazionali, modellando qualcosa di comune a tutti in una denuncia anche diretta, ….

