Due giorni indietro nel tempo A Montecarlo va in scena la rievocazione medievale

(Di venerdì 24 maggio 2024) In azione la macchina del. Domani e dopodomani, salendo sul colle del Cerruglio sarà come immergersi in un’atmosfera particolare, rimettendo le lancettedi secoli.torna al Medioevo. Grazie al Gruppo Storico locale che nel fine settimana, allieterà il paese. Location il centro, con la sua Fortezza e le Porte antiche che si trasformeranno e i figuranti proporranno arti e mestieri di quell’epoca, mostrando come si produceva la farina attraverso le macine a pietra e come si filava la lana; i soldati faranno la guardia al castello e mostreranno come si usano arco e frecce; non mancheranno i giochi medievali, con il lancio della noce e il gioco dei cerchietti. Il gruppo dei tamburini, poi, animerà le strade del paese richiamando tutti gli spettatori grazie alle sfilate a ritmo di tamburi medievali. Non mancheranno poi degli ospiti di eccezione: mestieranti di ogni genere, la Compagnia Balestrieri di Lucca e il gruppo dei Falconieri con i loro splendidi esemplari.

Tutti conoscono la Fontana di Trevi. E non parliamo solo di noi Italiani, ma anche dei visitatori che ogni anno giungono nella Capitale da ogni angolo del mondo. LEGGI ANCHE: — Turista scatta una foto alla Fontana di Trevi, ma non si accorge cosa accade alla sue spalle >> Chi passa da Roma fa sicuramente tappa davanti a questo monumento sempre così affollato di turisti. funweek

Oroscopo Bilancia di oggi 24 maggio - Oroscopo Bilancia di oggi 24 maggio - Consulta l'oroscopo Bilancia a cura di Paolo Fox di oggi, 24 maggio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... corriere

Arriva il "cacciatore di dinosauri". Festival della Preistoria in centro - Arriva il "cacciatore di dinosauri". Festival della Preistoria in centro - il Festival della Preistoria" che in questo fine settimana riporterà indietro nel tempo. Torna in grande stile la manifestazione, nata nel 2017 e organizzata dal Museo Paleontologico dell’Accademia ... lanazione

Due giorni indietro nel tempo. A Montecarlo va in scena la rievocazione medievale - Due giorni indietro nel tempo. A Montecarlo va in scena la rievocazione medievale - In azione la macchina del tempo. Domani e dopodomani, salendo sul colle del Cerruglio sarà come immergersi in un’atmosfera particolare, rimettendo le lancette indietro di secoli. Montecarlo torna al M ... lanazione