(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - Niente violazioni edilizie per il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, delle superfici coperte, con specifiche crescenti fino al 5% delle misure previste nel titolo abitativo a seconda delle metrature per opere realizzare entro il 24 maggio 2024. Cambi di destinazione d'uso più facili. Una nuova fattispecie di intervento di edilizia libera che include tende da sole, da esterno. Una 'sanatoria' sui dehors realizzati durante l'emergenza Covid per finalità "sanitarie, assistenziali, educative" e mantenutI in esercizio. Ladel Dl, realizzato dal vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, atteso nel Cdm di questa mattina, comprende diversi ambiti di intervento sul fronte delle difformità edilizie. Il testo, rinviato diverse volte per limarne alcuni aspetti, nella sua versione rivista trova il placet degli alleati di governo. Seppur con dei distinguo.

Cosa prevede la bozza del decreto 'salva casa' - cosa prevede la bozza del decreto 'salva casa' - Per Salvini "non è un condono, è una semplificazione, una sanatoria, di tutte le piccole irregolarità che ci sono all'interno delle case di milioni di italiani". Ma le opposizioni protestano ... agi